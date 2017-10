Non chiamatelo 'nuovo Schick', perchè le caratteristiche sono decisamente diverse da quelle del ceco. Eppure Dawid Kownacki, il gioiellino polacco di casa Sampdoria, ha avuto sul campionato di Serie A un impatto persino migliore rispetto a quello dell'ex numero 14 blucerchiato. Certo, parliamo ancora di numeri troppo bassi per essere paragonati a quelli dell'attaccante della Roma, che a Genova in campionato ha concluso la stagione segnando 11 gol in poco più di 1500 minuti, eppure a Schick per segnare le prime due reti servirono 8 spezzoni di partita, e 219 minuti totali. A Kownacki invece sono bastati 4 match, e 68 minuti complessivi.



Per il polacco sono state tutte reti velocissime. Kownacki ha fatto gol dopo 38 secondi con il Crotone, ricorda Il Secolo XIX, e dopo 7 minuti contro l'Inter a San Siro. Oltretutto nello stesso stadio e contro la stessa avversaria che avevano consegnato al grande pubblico Schick, lui pure autore di un gol contro i nerazzurri. Kownacki di marcature ne ha realizzate 3 in blucerchiato per la verità, perchè non bisogna dimenticarsi di quella messa a segno in Coppa Italia con il Foggia: anche in quell'occasione, bastarono 11 minuti.



Nelle gerarchie di Giampaolo, Kownacki parte come quarto attaccante dopo Zapata, Quagliarella e Caprari. Se dovesse mantenere un ritmo simile però non è escluso che possa scalare posizioni. In patria, più che 'nuovo Schick' lo definivano il 'nuovo Lewandowski', paragone sicuramente impegnativo e per il momento davvero poco realistico. Ma la partenza per consacrarsi è stata la migliore possibile. E i tifosi blucerchiati ora se lo possono coccolare.