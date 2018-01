Christian Puggioni saluta la Sampdoria. A sorpresa l'indiscrezione che si era diffusa in mattinata si è trasformata sempre più in una certezza, prendendo in controtempo gran parte dei sostenitori blucerchiati: il numero uno genovese saluterà la sua squadra del cuore e approderà in Campania, sponda Benevento.



Difficile rifiutare le vantaggiose condizioni economiche proposte dal patron Vigorito: Puggioni firmerà un contratto sino a giugno 2020, e guadagnerà circa 500mila euro a stagione, il doppio rispetto a quanto percepito alla Samp. Sarebbero anche già state programmate le visite mediche dell'estremo difensore, che dovrebbe aggregarsi ai compagni già domani o più probabilmente giovedì, pronto a fare il suo esordio in Benevento-Napoli, in programma domenica sera alle 20.45.