La Sampdoria non si dà pace. La furia blucerchiata dopo la sconfitta di Napoli, affidata alle parole di Massimo Ferrero, è la stessa che trapela anche dalle dichiarazioni dell'avvocato Antonio Romei.



Il dirigente doriano nel post match dell'Olimpico ha usato parole durissime nei confronti dell'arbitro Di Bello: "Questa partita è stata decisa da una svista arbitrale importante. Fa ancora più rabbia perché si trattava di una situazione facile a palla era scoperta, e il giudice di linea era lì a due passi, capace di valutare se il tocco tra i giocatori ci fosse stato o meno e avrebbe potuto vedere che Silvestre non ha neanche toccato Reina" ha detto Romei a Samp TV. "Il portiere è caduto. Ora vedremo come gli organi della Giustizia Sportiva giudicheranno questo episodio".



Una prestazione che comunque conferma la crescita della squadra di Giampaolo: "Abbiamo sempre detto che vogliamo guardare le prestazioni e qui mi pare che ci siano state. Continuiamo a crescere – continua Romei, come riporta Sampdorianews.net -, e comunque sia questa partita lo conferma. Andiamo oltre l’amarezza e guardiamo la prestazione e quanto di buono abbiamo fatto. Il calcio è questo, ora dobbiamo ripartire subito con una vittoria".