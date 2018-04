Dopo un periodo di appanamento, e l'iniziale panchina nel match contro il Cagliari, Gaston Ramirez si è scrollato di dosso la polvere e nel secondo tempo ha griffato il successo della Sampdoria firmando il gol del poker blucerchiato. E' stata una rete importante per il numero 90 doriano, che non segnava dal 23 dicembre. "E' stata una partita difficile, tosta, come saranno anche le ultime tre" ha commentato a Samp TV l'ex Bologna. "Sapevamo che era importante fare risultato, ci siamo riusciti e adesso dobbiamo continuare così. Per fortuna ho ritrovato il gol dopo tante partite, però la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo lì, e stiamo lottando per un posto in Europa".



La Samp insomma rientra pienamente nel rush finale per l'Europa: "Senza dubbio noi per la corsa all'Europa ci siamo, e ci vogliamo arrivare. Questa è la cosa più importante. Sappiamo e siamo consapevoli del fatto che sarà difficile, e che ci sarà da lottare però ho fiducia in questa squadra e Speriamo di farcela. I tifosi sono una carica in più in ogni partita, anche in trasferta, lo sappiamo. Siamo contenti di avere dei sostenitori così, dobbiamo ringraziarli in ogni match. E' per loro - conclude il trequartista - che dobbiamo arrivare in Europa".