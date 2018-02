Gaston Ramirez si è finalmente preso la Sampdoria. Il suo arrivo in estate aveva esaltato gran parte della tifoseria blucerchiata, anche se nelle prime partite con la maglia doriana il fantasista uruguaiano aveva stentato a trovare il passo giusto. Nelle ultime uscite inveceRamirez è stato costantemente tra i migliori tra le fila della Samp: "Sono molto felice per il momento che stiamo vivendo, sia come squadra che a livello personale. Giocare e lottare per un posto nelle competizioni europee è una sensazione molto bella, importante, e vivo con grande attesa quello che succederà" ha detto proprio il numero 90 a Radio Sport 890. "Non è facile, in un campionato tosto come la Serie A, essere in lotta per il primato nella classifica degli assist - ha aggiunto poi il trequartista -. Speriamo che i miei compagni continuino a far gol grazie ai miei passaggi. Tecnicamente e fisicamente sono in uno dei miei periodi migliori, ne sto approfittando e penso si veda ad ogni partita".



Il sogno di Ramirez è ovviamente quello di tornare in Nazionale, magari per i Mondiali: "Sono molto tranquillo, so che facendo le cose bene qui ci saranno possibilità di essere convocato. Tutti noi vogliamo giocare in Nazionale ed è questa la cosa bella, perché è una competizione molto salutare. Siamo tutti ottimi giocatori e dipenderà dalle caratteristiche che il ct Tabarez vorrà mettere in campo. I nostri attaccanti? Abbiamo i migliori del mondo - riporta Sampnews24.com - e questo è uno stimolo in più per passargliela bene, pulita. Nel caso, dovrò cercarli, giocare per loro, creare occasioni da gol, perché cinque volte su dieci la buttano dentro. Ho fiducia in quello che sto facendo e spero in una convocazione. Qua a Genova sento un sacco di sostegno da parte di tutti, e questo ovviamente giova alle prestazioni".



Alla Samp Ramirez ha trovato il compaesano Lucas Torreira, suo grande amico: "È un giocatore che farebbe bene alla Nazionale e spero che presto capisca ciò che vuol dire far parte di quel gruppo. Gli ho detto fin dall’inizio che lo vedo molto simile a Gargano: gli piace tenere la palla tra i piedi, sempre con la testa alta, sempre guardando avanti. Copre un sacco di spazi, qui gioca in cinque ruoli e gestisce l’intera manovra di gioco. Recupera tanti palloni ed è un giocatore completo, che sta crescendo. Sta vivendo l’attesa della chiamata in modo speciale - conclude Ramirez - tutti si chiedono perché non lo abbiano ancora convocato. E’ un ragazzo umile e si merita tutto"