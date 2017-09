Un amore mai sbocciato in estate potrebbe tornare di moda nel mercato di gennaio. Luciano Vietto, corteggiato nella scorsa sessione dalla Sampdoria, è ora uno dei principali indiziati a dover lasciare l'Atletico Madrid a causa degli arrivi in casa colchoneros di Diego Costa e Vitolo, la probabile cessione servirà per rispettare il Fainancial Fair Play.



Una delle ultime offerte dalla società di Ferrero, per il classe 1993, si aggirava intorno ai 20 milioni di Euro. Il club spagnolo a suo tempo rifiutò l'offerta, nel prossimo mercato potrebbe essere la cifra giusta per aggiudicarsi il giocatore.