L'infortunio di Gaston Ramirez ha costretto Marco Giampaolo a una sostituzione. L'allenatore della Sampdoria ha scelto Ricky Alvarez, che ha avuto a sua disposizione oltre un tempo per mettersi in mostra. In questa stagione il trequartista argentino sta trovando poco spazio, e alcune sue prestazioni non convincenti avevano causato anche qualche malumore nel pubblico del Ferraris.



Ieri invece, durante Samp-Udinese, Alvarez si è guadagnato persino alcuni applausi da parte dei tifosi doriani. Al termine del match poi Alvarez si è presentato in zona mista, per rispondere alle domande dei giornalisti: "E' una vittoria molto importante dopo la sconfitta di San Siro, cercavamo questi tre punti perché è una squadra che sta lì dietro di noi, fisicamente forte" ha detto l'ex Inter. "Sapevamo di doverla mettere sul piano tecnico, qualche volta siamo riusciti a creare pericoli, l'abbiamo sbloccata con il gol e siamo stati bravi a tenere botta fino alla fine . E' stata una bella prova di squadra e di gruppo, dobbiamo continuare così, perché c'è ancora tanto da giocare".



Grandi elogi anche per la rete di Zapata: "Bellissimo, è stato un gol importante per noi e per lui. Questo gli dà la fiducia di cui ha bisogno qualsiasi attaccante, lui sa quanto è importante per noi, siamo contenti. Tiro o cross? Lo deve dire lui, però ha fatto una corsa lunghissima, è pazzesca la forza che ha nelle gambe, e poi è stato bravo a finire la giocata" riporta Sampdorianews.net.



Alvarez si è soffermato anche sugli applausi ricevuti dal pubblico: "Sicuramente mi fa piacere, quando sono chiamato in causa cerco di dare il mio contributo. In questo momento gioco un po' meno, e per un giocatore non è la miglior condizione per esprimere il suo valore, ma ogni volta che sono chiamato in causa cerco di aiutare la squadra per fare risultato. Siamo stati bravi a reagire dopo la partita con il Milan, dopo la partita di San Siro dovevamo cercare di guadagnare questi tre punti fondamentali per la nostra corsa. Sapevamo che queste tre partite erano importanti, adesso abbiamo la terza, dobbiamo tenere duro fino alla fine. Sarà una vera battaglia, e cercheremo di finire al meglio possibile".



In chiusura, Alvarez ha provato a dare la sua interpretazione per quanto riguarda le dificoltà fuori casa della Samp: "Non so se è una questione di partite in casa o fuori casa, sicuramente il nostro pubblico ci dà una spinta in più. Dobbiamo essere bravi fuori casa a cercare dentro di noi quella spinta che magari ci manca. Stiamo lavorando tanto e bene in settimana, penso che quella sia la giusta strada. I risultati dipendono da tante piccole cose - conclude il numero 11- noi dobbiamo fare il nostro e poi vedere come finisce."