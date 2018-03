Inizia a ricomporsi la Sampdoria, dopo la pausa per le nazionali che ha portato lontano da Genova ben 10 giocatori della truppa blucerchiata. Oggi al Mugnaini sono rientrati altri 7 calciatori, impegnati nei giorni scorsi con le rispettive selezioni. Gian Marco Ferrari e Duvan Zapata hanno lavorato con il gruppo regolarmente: esercitazioni tecnico-tattiche sul campo superiore nel menù dei doriani. Palestra e piscina invece per Lucas Torreira, Gaston Ramirez e Vid Belec. A parte anche Dawid Kownacki, che è stato sottoposto a terapie per un risentimento muscolare all'adduttore sinistro. Non si è allenato Andersen - colpito dall' influenza - mentre Edgar Barreto, Fabio Quagliarella e Bartosz Bereszynski hanno proseguito con il loro programma di recupero individuale.



Al Mugnaini era presente anche tutto lo Stato Maggiore blucerchiato. Alla seduta hanno assistito il presidente Massimo Ferrero, accompagnato dal direttore sportivo Carlo Osti e dal responsabile dell'area tecnica Daniele Prade. Al 'gruppone' dei blucerchiati, scrive Sampdoria.it, sono stati aggregati anche quattro primavera per rimpolpare le fila degli uomini a disposizione di Giampaolo. Domani la Samp si completerà con l'arrivo dell'ultima pedina, Ivan strinic. Lo staff doriano ha messo il programma un'altra seduta pomeridiana