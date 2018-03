Un giorno e mezzo di riposo, utile per ricaricare le batterie e cercare di dimenticare il prima possibile la sconfitta di Crotone: la Sampdoria di Marco Giampaolo si ritroverà martedì pomeriggio al Mugnaini di Bogliasco per cominciare a preparare il lunch match di domenica contro l'inter. Il tecnico blucerchiato valuterà le condizioni dei suoi giocatori, in particolare quelle di Jacopo Sala, sostituito nel corso del secondo tempo da Barreto. Sarà una settimana importante anche sul fronte Bereszynski: la speranza è quella di recuperare pienamente il laterale polacco, rimasto a Genova a causa dell'infortunio patito contro l'Udinese.



Nel frattempo, la Sampdoria dovrà fare i conti con un'assenza sicura; ammonito al sessantacinquesimo minuto per un fallo commesso su Nalini, Karol Linetty ha ricevuto il quinto giallo stagionale. Il centrocampista polacco era diffidato, e di conseguenza salterà la partita con i nerazzurri. Da registrare anche la quarta ammonizione stagionale per Nicola Murru. Il terzino ha raggiunto in diffida i compagni Barreto, Bereszynsk, Ferrari e Torreira.