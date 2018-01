Recuperato in extremis per la partita di stasera con la Roma, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha dovuto abbandonare il campo al 51° per il riacutizzarsi del problema muscolare alla gamba destra accusato nel precedente turno di campionato con la Fiorentina. Da valutare le sue condizioni in vista dell'altra sfida con i giallorossi di domenica sera.