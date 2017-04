Venti giorni di inibizione per Massimo Ferrero, all’epoca dei fatti Presidente della US Sampdoria, oltre a un’ammenda di 6.000,00 euro per il club blucerchiato a seguito del patteggiamento previsto dall’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva.



Il Procuratore Federale aveva comunicato agli interessati la conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 755 pf 16/17 nelle quali era emerso “un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale” da parte di Ferrero durante la gara Sampdoria-Roma disputata in data 29/01/2017, valevole per la 22esima giornata del campionato di calcio Serie A.