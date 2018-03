La Sampdoria strizza l'occhio all'estero. Per una volta però non si parla solamente di Europa League, ma anche di un nuovo progetto tutto blucerchiato. Ieri sono state presentate a Genova le Aambasciate Blucerchiate, un'iniziativa che mira a diffondere il nome della Sampdoria, il suo brand, la sua maglia e i suoi colori nel mondo utilizzando alcuni 'ambasciatori', volti noti e ben inseriti nel tessuto sociale del paese.



"E’ un’iniziativa per portare i nostri valori e la nostra maglia in giro per il mondo. Non è un progetto di puro marketing, ma nasce con la stessa filosofia di Next Generation" ha spiegato ieri l'avvocato Antonio Romei illustrando di principi dell'iniziativa. "L’obiettivo è quello di aumentare la nostra identità e il senso di appartenenza. Ci sono già paesi nei quali sono presenti molti tifosi blucerchiati, come a New York dove ho avuto il piacere di vedere una partita con loro" riporta l'edizione genovese de La Repubblica.



Inevitabile però parlare anche di campo e della prossima partita contro l'Inter: "L’Europa è il nostro obiettivo, non dobbiamo tirarci indietro, non possiamo più farlo, lo desideriamo come i nostri tifosi. Occorre affrontare questo cammino con le nostre armi che sono principalmente il nostro gioco. Con l’Inter dobbiamo vincere. Per raggiungere questo obiettivo serve consapevolezza e autostima. Come dice Giampaolo: mai snaturare i nostri principi, portano risultati".