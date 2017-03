L'avvocato Antonio Romei rappresenta spesso il patron della Sampdoria Massimo Ferrero. Anzi, si può dire che di fatto il dirigente romano sia il braccio destro del presidente blucerchiato, tanto è vero che Ferrero spesso e volentieri gli delega importanti compiti anche in fase di trattativa.



Nella Samp del futuro, insomma, la mano dell'avvocato Romei sarà importantissima. Anche perchè i lavori per costruire la squadra del domani sono già iniziati, e a Corte Lambruschini sembrano avere le idee piuttosto chiare: "La nostra idea è quella di mantenere il più possibile questa squadra, tra l'altro dopo l'acquisto di Djuricic abbiamo in rosa solo giocatori di proprietà e non sono tante le squadre in Italia" ha raccontato proprio Romei in una lunga intervista concessa a Il Secolo XIX. "L'estate scorsa abbiamo cambiato molto ma per una precisa volontà, ripartire da zero, con tanti giovani. C'erano ormai diversi giocatori che avevano fatto il loro tempo qui, come Soriano. Non vogliamo illudere i tifosi, nè in un senso, nè in un altro. Il nostro filo conduttore è migliorare, rendere più forte la squadra. E patrimonializzare, cercando di conservare il più possibile l'identità che abbiamo creato. Qualcuno andrà via, perchè in questa rosa ci sono degli esuberi. E qualcuno arriverà. Obiettivo? La Sampdoria deve continuare a crescere - spiega ancora Romei - ad esempio a livello commerciale".



RINNOVO GIAMPAOLO - Inevitabile poi passare a parlare di mercato. E qui i temi, in casa blucerchiata, sono tanti. Si parte, ovviamente, dal futuro di Giampaolo e dal suo prolungamento: "Ritengo che non ci siano problemi. Giampaolo ci ha dato la sua disponibilità e anzi stiamo semmai valutando se solo per un anno o qualcosa in più. Giampaolo su Muriel ha espresso il suo pensiero, ma non ha problemi con noi, altrimenti ce l'avrebbe detto".



SCHICK CORTEGGIATO - "Schick? Certo che ho incontrato Ausilio a Roma, come d'altronde parlo e vedo anche tanti altri dirigenti. E poi siete sicuri che l'Inter piuttosto che un'altra squadra abbia già le idee chiare per il mercato? Vero è che i nostri giocatori piacciono a parecchi, un paio anche all'Inter, ma da qui a dire che è già stato venduto... comunque c'è una clausola. Stiamo valutando se alzarla. Ma eventualmente lo comunicheremo solo a posteriori, per non dare vantaggi a nessuno. Torreira? Non c'è problema, le cifre che guadagna il ragazzo, con i bonus, non sono così basse come si sente. Se ho sentito Sabatini? Si, anche recentemente, per questioni di mercato. Se mi ha presentato degli arabi interessati alla Samp? No. La Sampdoria non è in vendita, lo ribadisco". Il giornalista del quotidiano genovese chiede poi a Romei se rivelerebbe un'eventuale fase di 'due diligence' (studio dei conti, ndr); la risposta dell'avvocato è chiara: "No. Perchè si tratta di aspetti che richiedono la massima discrezionalità. Quando abbiamo rilevato la Sampdoria lo avete saputo a cose fatte".