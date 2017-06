La lista di pretendenti al gioiellino della Sampdoria Patrik Schick è infinita: in Italia si sono fatte avanti Juventus, Inter, Milan e Roma, all'estero il Borussia Dortmund e alcuni club spagnoli e inglesi. E mentre il giocatore riflette sulla scelta migliore per la sua carriera, all'elenco di società interessate sembra essersi aggiunto anche il Napoli.



A confermarlo è Bruno Satin, collaboratore dell'agente di Schick Pavel Paska, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Patrik sta riflettendo sul suo futuro" ha detto l'intermediario. "Per lui si è fatto avanti anche il Napoli, ma Schick per il momento sta pensando alla scelta migliore da prendere. Io sono soltanto un intermediario, anche se Patrik si fida di me dal momento che conosco bene la realtà italiana. Si tratta di un ottimo giocatore di prospettiva - conclude Satin - ma va detto che il Napoli può contare su tante individualità che sono già consolidate".