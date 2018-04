E' una Sampdoria in grande emergenza quella che affronterà oggi pomeriggio il Cagliari al Ferraris. I blucerchiati, che hanno l'obbligo di vincere per continuare a sognare l'Europa, arrivano al match con tante defezioni. Le scelte di formazione, specialmente per quanto riguarda l'attacco, sono di fatto obbligate: Zapata e Caprari infatti non sono stati convocati da Giampaolo, a causa dei problemi fisici derivanti dalla sfida con la Lazio.



Il centravanti colombiano ieri ha provato ad utilizzare il muscolo nella rifinitura, ma la Samp ha poi deciso di non rischiarlo. Il tandem offensivo sarà quindi formato da Quagliarella e Kownacki - grande chance per il polacco - con Dennis Praet che verrà riportato nel suo ruolo originale, ossia quello di trequartista. La carta Gaston Ramirez invece Giampaolo probabilmente la utilizzerà a gara in corso, anche perchè l'uruguaiano è l'unico cambio offensivo possibile, considerando che il tecnico doriano ha dovuto convocare il Primavera Stijepovic.



Lo slittamento di Praet sulla trequarti rende praticamente fatte le scelte a centrocampo: Torreira in cabina di regia, con Barreto e Linetty centrodestra e centrosinistra. Attenzione anche a Valerio Verre, che potrebbe subentrare magari nella ripresa per portare un po' di qualità alla linea mediana. In difesa, davanti a Viviano rientrerà Silvestre, mentre Andersen verrà dirottato al posto di Ferrari, destinato alla panchina. Sulla corsia di destra si sistemerà Bereszynski mentre a sinistra c'è un triplo ballottaggio: "Regini, Sala, Strinic, rigorosamente in ordine alfabetico" ha detto Giampaolo. La sensazione però è che il capitano blucerchiato in questo momento sia favorito sugli altri due.



Probabile formazione

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki.