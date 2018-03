Tanti dubbi di formazione per la Sampdoria, in particolare in attacco dove le scelte di Giampaolo sono complicate a causa dei problemi fisici che hanno colpito alcuni degli interpreti blucerchiati. Ancora ieri Fabio Quagliarella ad esempio si è allenato a parte. Il numero 27 è tornato in campo, alle prese con esercizi individuali, ma il fastidio muscolare che lo ha tenuto lontano dal gruppo nei giorni scorsi potrebbe costringerlo a saltare la partita con il Chievo. Anche perché dopo il match con i gialloblù in rapida successione la Samp affronterà l'Atalanta e il Genoa: perdere Quagliarella sarebbe un colpo piuttosto duro. Da Corte Lambruschini filtra ottimismo in merito alle condizioni del giocatore, ma lo staff della Samp non vuole affrettare i tempi.



La pausa per le nazionali ha restituito anche un Kownacki acciaccato. Per il centravanti polacco è un momento indimenticabile: in pochissimi giorni ha esordito con la nazionale maggiore - era il suo sogno, neppure troppo nascosto - poi ha segnato il gol vittoria con l'Under 21. Al rientro a Bogliasco però il classe 1997 ha evidenziato un problema muscolare alla coscia sinistra, e tra oggi e domani sarà esaminato dallo staff sanitario blucerchiato. Anche lui è in forse per la partita con il Chievo. Zapata invece è arrivato soltanto ieri al Mugnaini. Al pomeriggio il centravanti colombiano si è già allenato regolarmente con i compagni, e sembra intenzionato a fare gli straordinari in vista di sabato. Oltretutto Zapata ha spesso sottolineato quanto sia forte il suo desiderio di giocare in ogni circostanza. Potrebbe essere quindi il numero 91 Doriano a prendere posto al centro dell'attacco, insieme allo scalpitante Caprari (tre gol nell'amichevole in famiglia dello scorso fine settimana).