La Polonia, da parecchi anni a questa parte, sta diventando terra di conquista per il calciomercato. Ne ha giovato la nazionale, molto migliorata qualitativamente, e nell'ultimo periodo anche la Sampdoria ha iniziato a pescare con continuità dal mercato polacco.



In estate è arrivato Linetty, ieri a Genova è sbarcato Bartosz Bereszynski. Classe 1992, esterno di difesa, è un giocatore che ha tutto per sfondare. La pensa così anche Zbigniew Boniek, attuale numero uno della federcalcio polacca, che ha presentato ai taccuini de Il Secolo XIX il nuovo acquisto doriano: "Beres è molto bravo: la Samp ha fatto un buon affare, come con Linetty. E' talentuoso e completo. Ha corsa, fisico, resistenza, ma anche tecnica. Crossa bene ed è molto elegante, bello da vedere".



Per Bereszynski, insomma, Boniek prevede un futuro radioso: "Ora, nel suo ruolo, il titolare della nazionale polacca è Piszczek del Borussia Dortmund che però ha più di 30 anni. Bereszynski, è il suo erede: il futuro è suo. La Samp è stata lesta a prenderlo ora che costa ancora poco. E poi Bereszynski ha grandi margini di miglioramento. Perchè è giovane, certo, ma anche perchè non è da molti anni che gioca in quel ruolo. Lui nasce come giocatore offensivo - conclude l'ex attaccante della Juventus - anche se ha imparato a difendere bene".