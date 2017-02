Tutti pazzi per Patrik Schick. Non soltanto in Serie A, ma anche all'interno della stessa Sampdoria. Prendiamo ad esempio il caso di Riccardo Pecini, gran scopritore di talenti in casa blucerchiata.



E' stato lui, in estate, a puntare forte sull'attaccante ceco. E ovviamente, il dirigente doriano ha un'alta stima del giovane centravanti: "​Patrik è così come lo vedete in campo" racconta Pecini a Tuttosport. "Ha in testa e ben chiaro cos'è adesso, cosa vuol diventare e il percorso che dovrà tenere per riuscirci. Maturo e ambizioso, insomma, e molto lineare nella condotta da seguire".



Gli fa eco anche Milan Skriniar, difensore slovacco della Samp che come Schick sta vivendo a Genova la stagione della consacrazione: "​Patrik è fortissimo" rivela il centrale "sempre concentrato durante gli allenamenti, molto professionale e attento alle spiegazioni del tecnico".