Affermarsi in una realtà come quella italiana non è semplice. Torreira ci è riuscito da subito: "E’ arrivato molto giovane in cui non è per nulla semplice affermarsi, ma ci è riuscito ottenendo anche un rendimento di alto livello". Ora, Suarez potrebbe ritrovarsi Torreira come compagno di nazionale. Una decisione che avrebbe il completo avvallo del numero 9 del Barça: "Ovviamente, le scelte in merito alle convocazioni spettano al ct Tabarez ma, se ci fosse la possibilità, sarebbe il benvenuto. Sono sicuro che sfrutterebbe al massimo l’opportunità».

Riuscire a impressionare un attaccante del calibro di Luis, forse uno dei centravanti più forti e più conosciuti al mondo, è un'impresa non alla portata di tutti. Anche perchè la punta delsi confronta quotidianamente con il meglio del calcio planetario. Lucas, però, ci è riuscito. L'occasione fu la trasferta in terra spagnola della, che affrontò due estati fa i blaugrana nel trofeo Gamper. Il Barça vinse 3-2, ma in mezzo al campo il numero 34 blucerchiato mostrò da subito grande personalità: "Un giorno giocammo contro la Sampdoria, e" ricorda proprio Suarez a Telemundo. "Dopo quella sera appresi che era uruguaiano, e da quel momento ho iniziato a seguirlo un po’ in Serie A. Mi aveva sorpreso ed è migliorato ancora parecchio. Ha tenuto un rendimento molto alto".