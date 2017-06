Serata milanese per la dirigenza della Sampdoria, che approfitterà della spedizione a Milano di Ferrero e Romei per gettare la base delle tante trattative di mercato che stanno coinvolgendo i blucerchiati in questi giorni. Un po' a sorpresa, c'è un nome nuovo da iscrivere all'elenco dei giocatori seguiti dalla dirigenza doriana: è quello di Silvan Widmer, terzino destro svizzero di proprietà dell'Udinese.



Secondo Sky Sport la Samp incontrerà la dirigenza bianconera per trattare il calciatore classe 1993, titolare della formazione allenata da Delneri. La Sampdoria però non si ferma a Widmer: i vertici di Corte Lambruschini vedranno l'Inter per Skriniar e Caprari, per quanto riguarda la difesa priorità a Tonelli e Chiriches. In uscita Budimir, diretto al Crotone, mentre è probabile che la Samp e Corvino discutano con un summit nelle prossime ore di Ilicic: oggi il Doria avrebbe anche formulato una nuova offerta alla Fiorentina per il trequartista.