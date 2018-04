Il campionato vive il suo rush finale, ma le squadre di Serie A cominciano già a muoversi per anticipare la concorrenza e assicurarsi i migliori prospetti del futuro. In questa categoria rientra ad esempio Nicolas Andereggen, centravanti argentino classe 1999 di proprietà dell'Union Santa Fé. Sul giocatore hanno posato gli occhi due società italiane, ossia l'Inter e la Sampdoria, mentre in Spagna il centravanti piace al Rayo Vallecano.



Andereggen è una punta, in possesso del passaporto svizzero, che sino ad oggi ha totalizzato 15 presenze nella Primera Division argentina, pur senza segnare. Secondo Fcinternews.it i nerazzurri non avrebbero ancora formulato nessuna richiesta ufficiale per il calciatore, che comunque piace alla società di Corso Vittorio Emanuele. Neppure la Samp e il Rayo comunque avrebbero ancora presentato offerte per il giovane delantero. La valutazione del cartellino di Andereggen si aggira intorno a 1 milione di euro per l'80% del cartellino. L'Union Santa Fé vorrebbe mantenere il controllo sul restante 20%, in modo da ottenere un'uguale percentuale in caso di futura rivendita del giocatore.