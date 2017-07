Non decolla il mercato in entrata della Sampdoria, dopo un mese di cessioni eccellenti. Gli uomini mercato blucerchiati lavorano su numerosi fronti, ma al momento è difficile per il Doria portare a compimento le trattative necessarie per Giampaolo. Un'ulteriore pista che si sarebbe raffreddata in queste ore è quella che conduce a Luciano Vietto, attaccante argentino dell'Atletico Madrid e sogno del club genovese.



Secondo gianlucadimarzio.com l'attaccante si sarebbe allontanato dalla Samp per vari motivi: innanzitutto per i costi elevati dell'operazione (17 milioni ai Colchoneros, mentre Vietto percepisce con i bonus oltre 3 milioni di ingaggio) ma anche per la presenza di Schick ancora in rosa. Se il ceco resterà a Genova, da Corte Lambruschini dovranno fare valutazioni differenti per quanto riguarda il mercato in entrata. A complicare l'operazione Vietto poi è stato pure l'inserimento del Tottenham, che può contare su una disponibilità economica ben diversa da quella blucerchiata oltre che sul fascino della Premier League.