Il nome principale per l'attacco della Sampdoria è ormai rimasto soltanto quello di Luciano Vietto, punta dell'Atletico Madrid. Nelle intenzioni dei blucerchiati sarebbe il giocatore argentino il sostituto naturale di Luis Muriel, accasatosi al Siviglia. Non sarà un'operazione semplice, ma da Corte Lambruschini intendono provare ogni strada per regalare a mister Giampaolo uno dei rinforzi recentemente chiesti dal tecnico.



Per farlo, secondo gianlucadimarzio.com, Samp e Atletico lavorano sulla formula di Vietto. La strada tracciata dal Doria sarebbe quella di un acquisto a titolo definitivo, basato su un prestito con obbligo di riscatto. Le cifre dovrebbero aggirarsi attorno ai 17 milioni di euro. L'ostacolo principale, al momento, è rappresentato dall'ingaggio elevato che Vietto percepisce dai Colchoneros. Va detto però che la Sampdoria gode di uno 'sponsor' d'eccezione. Stando ai rumors circolati ieri Simeone stesso avrebbe consigliato a Vietto un'esperienza nel calcio italiano, e in particolare a Genova, dove gioca già suo figlio Giovanni. Secondo Il Cholo, la destinazione blucerchiata sarebbe perfetta per Vietto, che la scorsa stagione ha messo a segno 10 reti tra campionato, Champions e Coppa del Re con la maglia del Siviglia.