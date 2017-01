La Sampdoria resta alla ricerca di un terzino. La partenza di Pedro Pereira e il probabile addio di Dodò richiedono al club doriano almeno un paio di operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata sulle corsie. Detto di Bereszynski, ormai ad un passo dal blucerchiato, da Corte Lambruschini hanno messo gli occhi anche su un esubero di casa Inter.



Si tratta di Davide Santon, che già in altre sessioni era stato accostato alla società di Massimo Ferrero. Il laterale nerazzurro sembra destinato a lasciare Milano, secondo Sky Sport la Sampdoria sarebbe pronta a rifarsi sotto per portarlo a Genova.



L'idea degli uomini mercato della Samp sarebbe quella di farlo arrivare a Bogliasco in prestito, mentre il giocatore gradirebbe una soluzione a titolo definitivo, piuttosto che l'ennesima cessione temporanea.