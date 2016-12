Doppia esclusione illustre in casa Sampdoria: dall'elenco dei convocati per la trasferta con il Chievo mancano infatti Matias Silvestre e Dodò, due giocatori sempre presenti sino ad oggi almeno nella lista degli effettivi chiamati da mister Giampaolo. E se Dodò non è stato praticamente mai utilizzato sino ad oggi, lo stesso non si può dire del centrale argentino, che in questa stagione è stato uno dei punti fermi della squadra.



C'entra il mercato? Questa è la domanda che si fa anche Il Secolo XIX. Silvestre nei giorni scorsi aveva accusato qualche problemino fisico, che sembrava però ormai superato. L'ex Milan e Inter però era stato al centro di parecchie indiscrezioni, dal momento che da qualche giorno viene accostato con frequenza al Torino. Giampaolo in conferenza stampa ha parlato dei suoi dubbi sul grado di concentrazione di alcuni giocatori: il quotidiano genovese ipotizza che si riferisse al difensore.



Per Dodò invece sembra fallita l'opera di 'recupero' ipotizzata qualche mese fa da Giampaolo. Ecco perchè l'esterno pare destinato a ritornare in Brasile, per vestire la maglia del Flamengo.