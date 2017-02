C'è stata un'altra partita, all'interno di Palermo-Sampdoria. Si è trattato del match personale tra Milan Skriniar e Ilija Nestorovski, un duello tutto fisico fatto di colpi più o meno proibiti e di ruvide attenzioni: "Con Nestorovski è stato un bel duello, molto fisico: ce le siamo date a vicenda" conferma proprio Skiniar a Sampdoria.it.



Il centrale slovacco non è pienamente soddisfatto per la prestazione, anche se lo è di più per quanto riguarda la reazione avuta dopo lo svantaggio: "Noi vogliamo sempre vincere, ma quando non ci riusciamo è importante non perdere. Non eravamo in giornata, ma siamo stati bravi a reagire: non molliamo mai, ci speriamo sempre e giocatori come Quagliarella sanno fare la differenza. Nel primo tempo abbiamo giocato male, volevamo fare sicuramente meglio. Non è questo il nostro calcio ideale - conclude Skriniar - ma va dato merito al Palermo di aver lottato su ogni pallone".