Milan Skriniar ha parlato in esclusiva a Mondo Futbol a margine del match dell'Euro Under-21 tra Slovacchia e Inghilterra, match vinto dagli inglesi in rimonta per 2-1. "Se sono pronto per l'Inter? Non so, sono concentrato solo sull'Europeo adesso, poi vedremo cosa accadrà. I nerazzurri sono un grande club, ma non lo so. Come ho detto: ora sono concentrato solo sull'Europeo".