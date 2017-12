Quando Karol Linetty si è fermato il 25 novembre, alla vigilia della partita tra Sampdoria e Bologna, ipotizzare un mese di stop per il centrocampista blucerchiato sembrava persino troppo pessimistico. Il polacco aveva subito iniziato il programma di recupero individuale, che procede piuttosto bene (ieri ha svolto parte della seduta sul campo) ma ad oggi il numero 16 doriano non è ancora recuperato, e non scenderà in campo nemmeno contro il Napoli il 23 dicembre. L'obiettivo è di averlo quindi a disposizione per la partita con la Spal del 30 dicembre, esattamente cinque settimane dopo l'infortunio.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il rientro in pianta stabile con il resto del gruppo sarebbe ormai imminente, ma logicamente lo staff sanitario doriano non vuole affrettare i tempi, rischiando magari una ricaduta o un riacutizzarsi del problema. Massima cautela quindi per Linetty, che al San Paolo dovrebbe essere sostituito ancora una volta da Barreto, naturale rincalzo del centrocampista classe 1995 nella testa di mister Giampaolo.