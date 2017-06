La Sampdoria sogna con la suggestione Wesley Sneijder. Un'idea difficile, una 'pazzia' affascinante, ma che i blucerchiati sembrano decisi ad inseguire a prescindere dall'arrivo di Josip Ilicic a Genova. Come già raccontato oggi (verso le 12) a Roma andrà in scena un incontro tra l'avvocato Romei e il procuratore del trequartista olandese, Guido Albers, che proveranno a gettare le basi per la trattativa.



Il problema principale, ovviamente, è rappresentato dall'ingaggio: Sneijder in Turchia al Galatasaray guadagna circa 4 milioni di euro, può e vuole lasciare gratis il club di Istanbul ma dovrebbe diminuire le sue pretese economiche in maniera piuttosto decisa. Attualmente pare intenzionato a ricevere uno stipendio comunque da giocatore molto importante, oltre i 2 milioni di euro, ma se accettasse di abbassare ancora la sua richiesta così da non sforare troppo il monte ingaggi doriano, l'operazione potrebbe andare in porto. Va da sé che la Samp non potrebbe competere con l'offerta dei Los Angeles FC (3,5 milioni di dollari a stagione), i blucerchiati proveranno a convincerlo facendo leva sul Mondiale e sulla sua voglia matta di prendere parte alla rassegna.



Lo stesso Ferrero, a precisa domanda, non ha negato: "Ci stiamo parlando, ha qualche annetto ma vediamo" scrive Il Secolo XIX. L'avvocato Antonio Romei, invece, glissa e chiude il discorso con una battuta: "Oggi a Roma è festa (San Pietro e Paolo, ndr) e spero di non lavorare". In realtà però l'agente di Sneijder ieri è partito da Londra, ha fatto una tappa ad Amsterdam e oggi sarebbe atteso a Fiumicino. Dove ad accoglierlo potrebbe esserci la Sampdoria, che vuole provare il colpo ad effetto.