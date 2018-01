Secondo le indiscrezioni lanciate questa mattina dal quotidiano Il Secolo XIX, la Sampdoria è sulle tracce di Marko Rog del Napoli. A caccia di un sostituto di Praet, out per infortunio, il club blucerchiato avrebbe chiesto informazioni all'Inter per Marcelo Brozovic, scontento per lo scarso minutaggio concessogli da Spalletti.