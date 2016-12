Non solo mercato in uscita: parallelamente alle vicende di Torreira e Muriel, la Sampdoria monitora anche i giocatori che potrebbero rappresentare il domani per i colori blucerchiati. Ecco perchè gli emissari di Corte Lambruschini sono andati a bussare alla porta di Alessandro Piu, promettente attaccante classe 1996 di proprietà dell'Empoli ma attualmente prestato allo Spezia.



Piu, titolare in Serie B con la maglia bianconera, ha già messo assieme 16 presenze condite da 3 gol e due assist. Sino a pochi anni fa, quando militava nella Primavera dell'Empoli, era considerato un nuovo potenziale campione, tanto da entrare nel mirino della Juventus e di alcuni top club europei. E' un esterno, all'occorrenza seconda punta, dotata però di un fisico molto sviluppato per il ruolo.



La trattativa, però, non sarebbe delle più semplici. L'interesse doriano c'è, ma al momento pare molto difficile riuscire a concretizzarlo, e a portare a Genova il giocatore classe 1996.