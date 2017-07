Una pista che sembrava tramontata, un nome sempre più lontano dalla Sampdoria: il profilo di Jorge Merè, difensore centrale dello Sporting Gijon e della Spagna Under 21 ormai sembrava essere soltanto un miraggio per il club blucerchiato. Eppure, sottotraccia, la trattativa è proseguita e ora sembra essere arrivata ad un passo dalla chiusura.



A rivelarlo è gianlucadimarzio.com: il difensore corteggiato in Liga e Premier si starebbe avvicinando a grossi passi a Genova, tanto è vero che la trattativa sembrerebbe ormai essere in dirittura d'arrivo. Si va verso la chiusura di Merè alla Sampdoria, da Corte Lambruschini è partita un'offerta per l'acquisizione a titolo definitivo del promettente centrale classe 1997.