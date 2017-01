Sembrava ormai confezionato il passaggio di Pedro Pereira dalla Sampdoria al Benfica: non ci si attendeva alcun ostacolo, considerando anche che il laterale portoghese è cresciuto proprio nel vivaio del club di Lisbona. L'operazione, insomma, sembrava impostata con successo per gennaio: Pereira al Benfica, Djuricic a Genova con conguaglio in favore dei blucerchiati.



In realtà, la trattativa si sarebbe complicata. Secondo Sky Sport il fascino della Premier League avrebbe avuto la meglio su Pereira. Il giocatore infatti preferirebbe il Bournemouth, club inglese che aveva già provato a inserirsi tra la Samp e il Benfica qualche tempo fa.



Tra i blucerchiati e le 'Aquile' restano però in piedi i discorsi relativi al futuro di Djuricic. Da Corte Lambruschini si sarebbero decisi a riscattarlo, la Samp è al lavoro per trovare l'accordo nonostante il poco utilizzo.