La Sampdoria tira un grosso sospiro di sollievo: finalmente dal centro sportivo di Bogliasco arrivano buone notizie per mister Marco Giampaolo, che oggi nel penultimo allenamento prima della partita con l'Inter ha ritrovato l'intera rosa a sua disposizione. Sono infatti rientrati con il gruppo anche Emiliano Viviano, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con la lombalgia, il laterale Jacopo Sala (infortunatosi durante il match con il Crotone) e pure Gianluca Caprari, dopo aver smaltito l'attacco influenzale che gli aveva impedito di allenarsi negli ultimi giorni.



Dopo una prima fase di riscaldamento il tecnico doriano - che ha chiamato per gli allenamenti anche il portiere della Primavera Krapikas - si è concentrato sulle esercitazioni tecnico-tattiche anti nerazzurri. A Bogliasco erano presenti anche il responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè e il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, saliti al Poggio per certificare ufficialmente il rinnovo di Edgar Barreto (ha firmato un prolungamento sino al 2019 con opzione per un'ulteriore stagione). Domani la Samp ha messo in programma la rifinitura mattutina.



Nel frattempo a Bogliasco è comparso anche uno striscione da parte degli Ultras Tito Cucchiaroni, che hanno voluto caricare a modo loro la squadra in vista del rush finale per l'Europa. Già qualche giorno fa gli UTC avevano chiesto con un duro comunicato indirizzato al resto dei tifosi di stare vicino alla squadra, evitando critiche gratuite. Oggi nei pressi del centro sportivo Doriano hanno affisso uno striscione che recitava: "Grinta, coraggio, voglia d'Europa. Forza ragazzi, noi ci crediamo". Un ulteriore stimolo per fare bene nel lunch match del Ferraris.