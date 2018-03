Arrivano segnali contrastanti dal Mugnaini, dove la Sampdoria sta proseguendo la sua preparazione in vista della sfida contro l'Inter. Nonostante la forte pioggia che si è abbattuta su Genova, la truppa di mister Giampaolo si è dedicata ad alcune esercitazioni tecnico-tattiche in previsione dell'incontro con i nerazzurri. La razione pomeridiana si è poi conclusa con alcune partitelle a rettangolo di gioco ridotto. Aggregati al gruppo, riporta sampdoria.it, anche i primavera Krapikas e Stijepovic.



A dare qualche grattacapo però in casa blucerchiata è principalmente l'infermeria: dal Mugnaini filtrano due notizie buone, e due cattive. Le buone nuove sono rappresentate dal definitivo rientro in gruppo di Bereszynski, che quindi si candida per una maglia da titolare domenica, e dal parziale allenamento svolto con i compagni da Jacopo Sala, infortunatosi durante la partita con il Crotone.



La Samp invece è preoccupata per le condizioni di Emiliano Viviano, alle prese la lombalgia. Anche oggi il portiere blucerchiato si è diviso tra lavoro in palestra e in piscina. Se non dovesse farcela, per Samp-Inter è pronto Belec. L'altra cattiva notizia per quanto riguarda la formazione di Giampaolo è l'influenza che ha colpito Gianluca Caprari. Il numero 9 doriano ieri non si era allenato, oggi ha lavorato soltanto in palestra. Resta in dubbio per domenica.