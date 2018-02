Doppia tegola per la Sampdoria, che sorride dopo il successo con l'Udinese ma che dovrà fare i conti con i problemi fisici di Gaston Ramirez e Bartosz Bereszynski. Il trequartista uruguaiano ha chiesto il cambio a fine primo tempo, a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Ramirez ha lasciato il campo zoppicando vistosamente, ed è stato curato in panchina con una fasciatura. Ovviamente il club blucerchiato nei prossimi giorni sottoporrà il giocatore ad ulteriori esami, anche per capire se il numero 90 doriano sarà disponibile per la traferta di Bergamo.



Stessa sorte anche per il terzino Bartosz Bereszynski, costretto a uscire nella ripresa. Anche per il terzino polacco si sospetta una distorsione alla caviglia. L'infortunio del numero 24 è una tegola piuttosto fastidiosa per la Samp, considerando anche l'infortunio del suo alter ego Sala, che non rientra nell'elenco dei convocati ormai da due match. Gli approfondimenti strumentali di domani daranno informazioni in più in merito alle condizioni dei due giocatori.