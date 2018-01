Con l'avvicinarsi del calciomercato invernale, anche la presenza di questo o quell'osservatore fa rumore. Al Ferraris spesso si vedono emissari di vari club, e la Sampdoria è abituata ad avere su di sé gli sguardi di numerose società. Contro la Spal, ad esempio, in tribuna a Marassi c'era l'Inter, sempre molto interessata ai gioielli messi in mostra dai blucerchiati.



I nerazzurri hanno inviato a Genova Corrado Verdelli, ex calciatore proprio dell'Inter (57 presenze tra il 1988 e il 1990, prima di concludere la carriera con la maglia della Cremonese), attualmente facente parte degli osservatori della squadra di Corso Vittorio Emanuele. L'indiscrezione raccolta da Sampdorianews.net dà il via a numerose speculazioni di mercato. Sampdoria-Spal era un'ottima occasione per osservare dal vivo i talenti a disposizione di Giampaolo e Semplici, in particolare Lucas Torreira, giocatore entrato da tempo nel mirino di Ausilio e Spalletti.