Nicola Murru rischia uno stop piuttosto lungo. Il terzino della Sampdoria sabato sera nel derby si è infortunato al ginocchio destro, cadendo a terra dopo essere stato contrastato da Lapadula. Il laterale ex Cagliari è rimasto in campo ancora qualche minuto, ma le risposte della sua articolazione non sono state soddisfacenti. Il calciatore ha sentito instabilità nell' articolazione, ed è stato costretto a chiedere il cambio. Murru è stato sostituito da Regini e non da Strinic - segno che in questo momento il croato è davvero uscito dai radar di Giampaolo - e si è accomodato in panchina.



Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria teme un interessamento del legamento collaterale mediano per il giovane giocatore classe 1994. Oggi Murru sarà sottoposto ad esami strumentali, e in seguito visitato dal consulente ortopedico blucerchiato, il professor Mazzola. La paura del club di Corte Lambruschini è che la stagione del giocatore sia ormai finita. I tempi di recupero per infortuni del genere solitamente si aggirano attorno ai 2 mesi, e non è interesse della Samp affrettarli ulteriormente.