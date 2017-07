Giovane, eppure già abituato alla Serie A: il centrocampista dell'Empoli Assane Diousse si è rivelato come una delle sorprese più interessanti tra le fila dei toscani nello scorso campionato. La Sampdoria, attenta ai calciatori di prospettiva, gli ha subito messo gli occhi addosso, spinta anche da Marco Giampaolo che nel corso della stagione 2015-2016 lo aveva lanciato in Serie A.



I blucerchiati, secondo l'edizione odierna de Il Tirreno, avrebbero deciso di chiudere l'operazione sferrando l'assalto decisivo. E da Corte Lambruschini avrebbero perparato un'offerta davvero corposa per il mediano classe 1997: gli uomini mercato doriani avrebbero pronta una cifra di circa 6 milioni di euro per il giocatore senegalese, a cui bisognerebbe aggiungere anche il cartellino di Lorenco Simic, che la Samp valuta circa 4 milioni. In totale, il trasferimento di Diousse muoverebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro, importo che consentirebbe però a Giampaolo di ritrovare uno dei suoi pupilli al centro del campo.