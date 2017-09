Ivan Strinic, terzino sinistro passato dal Napoli alla Sampdoria durante l'estate, ha parlato al Secolo XIX: "Sono venuto alla Samp per ricominciare a vivere emozioni da calciatore. Non sono andato a Napoli per restare a guardare il campo e il conto in banca; ho aspettato a lungo la mia occasione, ma oltre a qualche chance ogni tanto, Sarri non mi ha mai dato continuità. Lui è fatto così, anche da un punto di vista umano è decisamente freddo. Con Giampaolo è tutta un'altra cosa, ci sto bene. La Nazionale? Anche la voglia di tornare mi ha spinto a dire addio al Napoli. Voglio rilanciarmi con la Samp per convincere il ct".