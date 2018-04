L'esperienza di Dodò alla Sampdoria non è stata decisamente delle più positive. A febbraio i blucerchiati sono riusciti ad accasare il terzino sinistro al Santos, dopo che l'ex Inter e Roma aveva rifiutato numerose squadre interessate al suo cartellino. Il laterale mancino è stato prestato dai blucerchiati al club brasiliano, ma a giugno il Doria dovrà versare ai nerazzurri i 5 milioni pattuiti a suo tempo per l'acquisto del calciatore. A quel punto, la società di Corte Lambruschini potrà liberamente trattare la cessione di Dodò, e probabilmente gli uomini mercato doriani proveranno a convincere il Santos ad acquistare il cartellino dell'ex blucerchiato.



La Samp potrebbe cercare di inserire nella trattativa il nome di Leo Cittadini, centrocampista classe 1994 cresciuto nelle giovanili bianconere. Il suo stipendio attualmente è tra i più bassi tra quelli percepiti dai giocatori del Santos, dal momento che il suo contratto è rimasto fermo al 2013, anno del passaggio in prima squadra. Gli agenti di Cittadini da tempo stanno trattando il rinnovo, che però non è ancora arrivato, e il contratto in scadenza a dicembre 2018 ingolosisce i blucerchiati. Ecco perchè secondo globoesporte.com Ferrero vorrebbe inserire nella trattativa per Dodò anche il cartellino di Cittadini, profilo che piace ai liguri.



Oltretutto il centrocampista ha una carta importante da sfruttare: pur essendo brasiliano, lascerebbe libero il posto da extracomunitario, perchè è in possesso del passaporto italiano. Cittadini, che all'occorrenza può schierarsi anche come mezzala o trequartista, piace pure in Messico al Pumas, ma la Samp lo avrebbe visionato nelle scorse settimane e sarebbe pronta a presentare un'offerta. Inoltre, la volontà del ragazzo sarebbe di approdare in Italia, in un campionato più prestigioso rispetto a quello messicano.