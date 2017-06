La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato delle due squadre genovesi. La Sampdoria deve rimodulare l’attacco dopo la partenza di Schick (Juve). Nel mirino Falcinelli (Sassuolo, era a Crotone) con una folta lista di rivali: il Torino, come l’Everton, non mollano la presa. Il club di Squinzi chiede oltre 10 milioni per lasciarlo partire. A Giampaolo nel ruolo piace molto anche il ‘97 Kownacki (Lech Poznan). A centrocampo sfida col Chievo per Grassi (Napoli). Da valutare in uscita la posizione di Muriel; Cagliari, Verona e Spal su Cigarini.



Comincia a muoversi anche il Genoa. Caldo il nome di Ciciretti (Benevento), per l’attacco si valuta anche Ganz (Juve, era a Verona). Per la difesa avanza il ritorno di Criscito (Zenit), l’alternativa Rispoli (Palermo). Il Crotone prova a superare Genoa e Sassuolo nella corsa all'esterno Ricci.