C'è una situazione piuttosto anomala in casa Sampdoria, e riguarda il futuro di due membri piuttosto importanti della dirigenza blucerchiata. Ai piani alti di Corte Lambruschini infatti sono in scadenza i contratti del direttore sportivo Carlo Osti e del responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè. Entrambi hanno firmato un accordo sino al 30 giugno 2018 e per il momento Ferrero ha tergiversato in merito all'eventuale rinnovo.



Secondo Il Secolo XIX ad oggi non ci sarebbe stato alcun incontro tra la proprietà e la dirigenza per programmare il futuro. Entrambi i dirigenti restano in attesa di una convocazione, che servirebbe a chiarire il loro futuro e a programmare la prossima stagione. Nel frattempo ovviamente alcune società starebbero corteggiando i due uomini mercato. Pradè sarebbe entrato nel mirino dell'Udinese, e pure del Venezia, mentre Osti piace alla Cremonese e al Sassuolo.



Un interesse, quello dei neroverdi per il ds blucerchiato, rilanciato anche dall'edizione genovese de La Repubblica. Gli emiliani starebbero pensando in maniera piuttosto seria a Osti per il dopo Angelozzi, il dirigente giura di non essere stato contattato dal Sassuolo ma l'idea sarebbe nata direttamente dal patron neroverde Squinzi, rimasto piacevolmente colpito dalla figura dell'ex Atalanta e Lecce. Osti è molto legato alla Samp, e resta in attesa di una proposta di Ferrero: ma il tempo inizia a stringere, specialmente per quanto concerne il mercato dei dirigenti.