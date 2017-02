La Sampdoria ha blindato per tempo uno dei suoi gioielli più brillanti: quando in estate i blucerchiati hanno prelevato dallo Sparta Praga un semisconosciuto Patrik Schick, avevano già preso in considerazione la possibilità che il talento ceco potesse rivelarsi un potenziale campione.



Grazie all'impressionante rapporto minuti giocati-gol, anche parecchie società di serie A hanno iniziato ad accorgersene. La Sampdoria, dal canto suo, si coccola il suo centravanti forte anche di una clausola rescissoria adeguata alle aspettative che Corte Lambruschini ha sul ragazzo. A Schick è stato fatto firmare infatti un contratto sino al 2021, a salire e con parecchi bonus, ma è stata inserita anche una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro.



Ecco perchè i blucerchiati a gennaio hanno rifiutato i 15 milioni della Fiorentina, fa sapere l'edizione genovese de La Repubblica, e ciò spiega anche perchè la Samp a giugno potrebbe dire 'no' all'offerta da 20 milioni proveniente da Milano sponda Inter per Schick. A meno che la Samp non abbia necessità di fare cassa, ovviamente. Oltretutto anche il partner di Schick in attacco, Luis Muriel, ha nel suo contratto una clausola rescissoria. Qui l'importo è fermo a 28 milioni di euro (il totale per la coppia gol doriana fa ben 53 milioni) ma Ferrero ha espresso più volte il suo desiderio di adeguare il contratto del colombiano, prolungandolo e alzando l'importo della celebre clausola.