L'iniziale ottimismo è stato sostituito ieri dal pessimismo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Duvan Zapata hanno confermato che l'attaccante colombiano dellasalterà la partita di. Il problema fisico del centravanti potrebbe essere descritto come una contrattura: un fastidio di poco conto, ma che induce lo staff sanitario doriano alla cautela. Zapata, che teneva molto alla sfida con gli azzurri di Sarri, si è sottoposto da subito alle terapie del caso, sperava di recuperare per sabato ma lo stop, secondo l'edizione genovese de La Repubblica, dovrebbe essere di circa. Nel mirino c'è la partita con la Spal del 30 dicembre, anche se il numero 91 a quel punto potrebbe attendere ancora in modo tale da ristabilirsi completamente per il 6 gennaio.Per sostituire Zapata, il prescelto dovrebbe essere. Non va esclusa la possibilità di vedere Kownacki dal primo minuto ma le caratteristiche tecniche del polacco, più prima punta rispetto a Caprari, dovrebbero far pendere la scelta di Giampaolo verso Caprari, tenuto in grande considerazione dal tecnico. Oltretutto le qualità dell'ex Pescara si sposano meglio, almeno sulla carta, con quelle di Fabio. Anche l'attaccante stabiese, come Zapata, teneva molto alla sfida del San Paolo. I motivi però sono diametralmente opposti: è probabile che il pubblico di Napoli tributi una grande accoglienza al numero 27, dopo il chiarimento arrivato la scorsa stagione in seguito alla conclusione della vicenda stalker.