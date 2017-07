La Sampdoria ha tentato il colpo ad effetto per la difesa: sfumato l'acquisto di Jorge Merè, i blucerchiati hanno provato a convincere Holger Badstuber, difensore tedesco classe 1989 svincolatosi dopo l'ultima esperienza allo Schalke 04. Una proposta, quella doriana, che pare sia stata respinta dal centrale.



Secondo gianlucadimarzio.com il difensore starebbe aspettando una chiamata da un top club europeo, e per il momento avrebbe rifiutato la meta blucerchiata. Si sarebbe trattato di un colpo ad effetto perchè Badstuber, attualmente senza contratto, vanta un passato fatto di oltre 170 presenze con il Bayern Monaco con cui ha vinto 6 campionati, 4 Coppe di Germania, 2 supercoppe, 1 Champions, 1 Mondiale per club e 1 Supercoppa Uefa. Nel 2010 si è laureato Campione del Mondo con la maglia della nazionale tedesca.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, doccia fredda per la Samp: Meré va al Colonia. Per la difesa stretta per Colley (Genk, offerti 6,5 milioni). In mezzo sogno Wilshere (Arsenal), idea Borna Sosa (Dinamo Zagabria, possibile sinergia con l’Inter) e Santon (Inter) per la fascia. Salta l’affare Dodò-San Paolo per 3 milioni.