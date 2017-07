Un gol e un assist alla prima amichevole di 'peso', quella con la Cremonese. E' così che Dawid Kownacki si è già preso la ribalta in casa Sampdoria, dove tutti avevano gli occhi puntati sul nuovo gioiellino blucerchiato proveniente dall'Europa dell'Est. Anche perchè da Corte Lambruschini hanno investito tanto su un giocatore ancora giovane, eppure molto, molto quotato in Polonia.



Addirittura, per seguire da vicino il suo ritiro si è scomodato persino il nuovo C.T. della Polonia Under 21, Czeslaw Michniewicz, che ha raggiunto Temù per osservare la crescita del giovane attaccante classe 1997. E Michniewicz ha colto l'occasione per fare una 'promessa' ai sostenitori doriani: "Sono sicuro che tra qualche mese i tifosi della Sampdoria saranno contenti che Kownacki giochi nella loro squadra. È uno dei giovani talenti più famosi in Polonia" ha detto l'allenatore a Il Secolo XIX. "Penso che abbia fatto benissimo a trasferirsi nel campionato italiano, perché adesso per migliorare ha proprio bisogno di confrontarsi con un livello di competitività superiore.E già giocare vicino a un attaccante con l’esperienza e la classe di Quagliarella lo aiuterà moltissimo".



Michniewicz punta molto su Kownacki, tanto da farne il riferimento della sua squadra: "Ha ancora ampi margini di crescita, ad esempio deve migliorare il fisico, rinforzare la massa muscolare. Io non posso che parlarne bene, sarà uno dei giocatori chiave della mia Under 21. Anzi, il leader. Mercoledì l’ho incontrato e gli ho preannunciato che sarà proprio lui il capitano della mia nazionale. Volevo capire come viene utilizzato nella Samp - prosegue il C.T. - che movimenti e che compiti gli vengono chiesti. Il modulo a due punte lo favorisce sicuramente. Parte da ultimo attaccante nelle gerarchie, dovrà essere bravo a ritagliarsi degli spazi".