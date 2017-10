Protagonista, con una doppietta, della vittoria della Sampdoria sul Chievo, Lucas Torreira ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Da tanto tempo cercavo questo gol, sono contentissimo anche per la gioia data ai tifosi. Ringrazio il fratello di mister Giampaolo, che nella Primavera del Pescara mi ha spostato da trequartista nel ruolo di play basso. Ogni giorno cerco di imparare, ma la vita mi è cambiata da quando gioco in questa posizione. Il gol su punizione? Era in posizione centrale e noi avevamo uno schema con il difensore sinistro, ma Strinic non si è avvicinato e quindi ho deciso di tirare. Abbiamo un centrocampo importante e giovane, oggi eravamo due '96, un '94 e un '95: siamo sempre aggressivi per dare palloni ai nostri attaccanti. Datemi una mano per farmi convocare dal ct dell'Uruguay, Tabarez".