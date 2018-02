Anche a gennaio tante società hanno provato a strappare Lucas Torreira alla Sampdoria. L'ultima in ordine di tempo è stata l'Inter, arrivata alla carica nelle ultime ore di mercato. L'offerta nerazzurra, però, è stata rispedita al mittente dalla dirigenza genovese. Troppo importante il regista uruguaiano per la squadra di Giampaolo, troppo fondamentale il suo apporto alla manovra per tentare l'inseguimento alla zona europea.



Delle ambizioni blucerchiate ha parlato proprio Torreira, che ora non si nasconde più: "L’Europa sarebbe un sogno di tutti, non solo di squadra e staff, ma soprattutto dei tifosi" ha rivelato il centrocampista doriano a Antenna Blu. "Le nostre rivali sono molto forti, ma vogliamo mantenere a tutti i costi un sesto posto che ci siamo conquistati con le nostre armi". Sul futuro, Torreira glissa così: "Di mercato parleremo più avanti, ora ci sono cose molto più importanti a cui pensare. Sono un ragazzo che lavora per crescere, con sogni e grandi obiettivi, ma adesso sono concentrato su questa squadra e grato a questa maglia che mi ha dato tantissimo" ha concluso il numero 34.