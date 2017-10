La copertina di Sampdoria-Chievo se l'è meritata tutta un ragazzo di 21 anni che da due anni sta incantando il pubblico del Ferraris: Lucas Torreira non era ancora riuscito a trovare il primo gol in Serie A, ieri contro i gialloblù si è sbloccato, e ha deciso di farlo con una doppietta. Impossibile contenere la gioia nel post partita: "Dopo tante partite senza gol oggi ne sono arrivati due che hanno portato la vittoria della squadra, sono molto contento" ha detto il regista uruguaiano, come riporta Sampdorianews.net. "Nel primo tempo siamo andati in difficoltà varie volte, loro sono arrivati spesso in porta, però il secondo gol ha cambiato tutto e nel secondo tempo siamo riusciti a tenere di più la palla e abbiamo trovato anche il quarto gol. Il primo è stato il più bello perché ho calciato da molto lontano e non me lo aspettavo nemmeno io" ammette il 34. "Sul secondo ho pensato che potesse anche annullare il gol perché ho visto Ferrari che ha aperto le gambe e ho pensato che l'arbitro avesse visto un fuorigioco. Anche il secondo è stato bello perché mi sono coordinato bene su una palla che stava andando in alto. Questi due gol sono per la mia famiglia, i miei amici, per la squadra e per tutta la gente che lavora intorno a noi perché loro sono molto importanti per me e per la squadra".



Torreira in testa ha un obiettivo ben preciso: "Continuo a sperare nei mondiali, non perderò mai la fede anche se so che è molto difficile. Sarebbe una grande gioia andare ai mondiali anche perché m io papà è telecronista. Aspetto quel sogno da tanto tempo." Sabato, invece, c'è Genoa-Samp: "Il derby sarà una partita molto complicata, difficile come tutte le altre di questo campionato ma molto diversa per quello che si vive in città. Dovremo essere molto concentrati per cercare di dare una gioia ai tifosi. Noi vogliamo migliorare partita per partita, la Sampdoria è una grande squadra ma come dice il mister dobbiamo restare con i piedi per terra". Infine una battuta anche su Ramirez: "Sappiamo che Gaston è un grande giocatore, può capitare un momento di difficoltà. Il gol prima o poi arriverà anche per lui, deve continuare a lavorare con continuità."